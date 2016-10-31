بابا الفاتيكان يبدأ زيارته الرسمية إلى السويد

بدأ بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، زيارته الرسمية إلى السويد، وهي السابعة عشرة منذ توليه مقاليد السلطة في الفاتيكان في عام 2013.

وقالت إذاعة الفاتيكان إن الزيارة التي تستمر يومين، جاءت تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية المحلية، والاتحاد اللوثري العالمي والسلطات المدنية السويدية لمناسبة إحياء الذكرى المئوية الخامسة لبداية الإصلاح اللوثري.

والإصلاح اللوثري حركة دينية مسيحية قادها أستاذ اللاهوت الألماني مارتن لوثر في عام 1517، وأدت إلى ظهور البروتستانتية .

ومن المقرر أن يشارك البابا عند الساعة الثانية والأربعين دقيقة من عصر اليوم بلقاء صلاة مشتركة كاثوليكية بروتستانتية في كاتدرائية لوند اللوثرية، ومن بعدها وعند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة يشارك البابا في لقاء مسكوني في استاد مالمو، يلي ذلك لقاء مع الوفود الدينية المشاركة.

ويوم الثلاثاء، وبمناسبة عيد جميع القديسين (حسب التقويم الكاثوليكي) فيحتفل فرنسيس مع الجماعات الكاثوليكيّة بالقداس الإلهي عند الساعة التاسعة والنصف في استاد سويدبانك الرياضي في مالمو.