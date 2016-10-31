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وزير الزراعة يشكل لجنة لوضع مقترحات وضوابط زراعة الأرز للموسم الجديد

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وزير الزراعة يشكل لجنة لوضع مقترحات وضوابط زراعة الأرز للموسم الجديد وزير الزراعة يشكل لجنة لوضع مقترحات وضوابط زراعة الأرز للموسم الجديد

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – أرشيفية

قرر الدكتورعصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة لدراسة ووضع المقترحات والضوابط الخاصة بزراعة الأرز للموسم الجديد برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.

ونص القرار الوزاري السالف – الذي حمل رقم 1836 لسنة 2016 – على أن تضم اللجنة في عضويتها رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وضمت اللجنة – أيضًا – رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية, رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس جمعية تسويق الأرز، فضلاً عن ممثل لوزارة الموارد المائية والري، ممثل عن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وأشار القرار إلى حق اللجنة بالاستعانة بمن تراه في سبيل أداء مهمتها لانجاز أعمالها، والانتهاء من وضع الضوابط.

أ ش أ

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