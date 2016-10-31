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23 نوفمبر.. حفل عالمي بحضور مصمم الأزياء شربل زوي لأول مرة في مصر

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23 نوفمبر.. حفل عالمي بحضور مصمم الأزياء شربل زوي لأول مرة في مصر 23 نوفمبر.. حفل عالمي بحضور مصمم الأزياء شربل زوي لأول مرة في مصر

مصمم أزياء المشاهير اللبناني العالمي شربل زوي – أرشيفية

يُقام يوم الأربعاء الموافق الـ 23 من نوفمبر المقبل، حفلًا عالميًا ” Ultimate Beauty Show” يجمع أكبر الرموز العالمية في صناعة الجمال والموضة.

ويهدف الحفل لتسليط الضوء على كل ما هو جديد في صناعة الجمال والموضة وعمليات التجميل من اتجاهات وتقنيات وأسرار.

ويستضيف الحفل مصمم الأزياء العالمي “شربل زوي”، والذي أثار ضجة بأسلوبه الحديث في تصميماته لأشهر الفنانات العربيات والعالميات، مثل:” هيفا وهبي، جينيفر لوبيز، وغيرهما”.

ويشتمل الحفل علي عرض أزياء مميز – لأول مرة في والوطن العربي – لأحدث وأجدد تصميمات شربل زوي.

ويشارك في الحدث عدد من ضيوف الشرف المتخصصين في عالم الجمال ليقدموا كل ما هو جديد في مجال الموضة والجمال.

وتضم قائمة ضيوف الشرف، سامر خزامي، خبير المكياچ اللبناني العالمي، وسيم ستيف، مصفف الشعر اللبناني العالمي، دكتور كريم رفلة، استشاري جراحة التجميل، وإيمي نجم، الإخصائية الطبية للعناية بالبشرة.

وأعرب “شربل زوي”، عن سعادته بزيارة مصر، والتي يعتبرها بمثابة وطنه الثاني، كما أشاد بفكرة ملتقىUltimate Beauty Show ، والذي يُساهم في خلق حالة من الوعي بأحدث الاتجاهات وتقنيات الموضة.

ويهدف الحفل إلى استضافة ١٠٠٠ سيدة من صفوة المجتمع، حيث تسعى DG Beauty، والمنظمة للحدث إلى تثقيف وتحفيز الحضور بأنسب الطرق والوسائل والتقنيات الحديثة في عالم الجمال.

وقالت غادة نوارة، رئيس تنفيذى مشارك لشركة DG Beauty الشركة المنظمة للحدث العالمى، إن” للمرأة مكانتها الخاصة في المجتمع لما لها من دور فعال في الحياة العامة، ولكن هذا لا يجب أن يتعارض مع اهتمامها بجمالها وأناقتها، لذلك جاءت فكرة تنظيم هذا الحدث العالمي لخلق حالة من التثقيف العام بكل أسرار الجمال لتتمكن كل سيدة من إظهار جمالها بأبسط الوسائل والأدوات”.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الفنانين والفنانات أصحاب العلامات البارزة في مجالات الفن والسينما في مصر والعالم العربي.

وقالت دينا الهواري، رئيس تنفيذي مشارك لشركة DG Beauty الشركة المنظمة للحدث العالمي، أنه سوف يتم تخصيص جزء من أرباح الحفل لشريك الخير في هذا الحفل، ٥٧٣٥٧ مستشفى سرطان الأطفال.

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