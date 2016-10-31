احتفالات شعبية في لبنان بعد انتخاب عون رئيسا للبلاد

خرج اللبنانيون بعد، ظهر الاثنين، للاحتفال بانتخاب المجلس النيابي اللبناني، النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بأكثرية 83 صوتاً من أصل 128.

وبدأت الاحتفالات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها «التيار الوطني الحر» بعد إعلان انتخاب الرئيس الجديد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت الطرقات في العديد من المناطق اللبنانية قد تزينت بالأعلام اللبنانية وصور العماد ميشال عون.

وعقدت الجلسة السادسة والأربعين لانتخاب رئيس للجمهورية، ظهر الاثنين، برئاسة رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وبحضور 127 نائبا من أصل 128 نائبا، بعد شغور في موقع الرئاسة دام حوالي سنتين ونصف السنة.