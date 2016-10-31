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تاجيل دعوى بطلان قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الألبان المدعمة لـ 6 ديسمبر

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تاجيل دعوى بطلان قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الألبان المدعمة لـ 6 ديسمبر تاجيل دعوى بطلان قرار وزير الصحة بشأن زيادة أسعار الألبان المدعمة لـ 6 ديسمبر

لبن الأطفال المدعم – أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز سلامة، المحامي، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وتُطالب دعوى “سلامة” بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016 ، بزيادة ألبان الأطفال المدعمة، وتقليل حصة الأطفال من الألبان، فضلًأ عن تعجيز آلاف الأسر المصرية المستحقة الدعم من قِبل الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت الدعوى، إن وزير الصحة أصدر – بتاريخ الأول من سبتمبر – القرار رقم 562 لسنة 2016، الذي ينص على الأتي:” بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع ألبان الأطفال، فضلًا عن ما عرضه رئيس قطاع شؤون الأقاليم”.

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