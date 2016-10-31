يفكر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، في خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأبيض المقبلة على مقعد العضوية عقب انتهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي.
> وكان عبد الواحد قد أنهي أزمته مع النادي مؤخرا بالتنازل عن 3 مليون و200 الف جنيع من اجمالي مستحقاته البالغة 5 مليون و700 ألف جنيه.
> و حرص الحارس علي التواجد مؤخرًا بالنادي وإ^نهاء إجراءات الحصول على العضوية العاملة بالنادي كي يتسنى له خوض الانتخابات المقبلة.
عبد الواحد السيد يخوض انتخابات مجلس إدارة الزمالك
يفكر عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، في خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأبيض المقبلة على مقعد العضوية عقب انتهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي.