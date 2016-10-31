تأجيل محاكمة 28 متهمًا بـ«خلية دمياط الإرهابية» لـ 21 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 28 متهمًا منهم 12 محبوسين، و16 هاربين، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” لجلسة ٢١ نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، بناءً على طلب الدفاع الإطلاع على التقارير المُقدمة بجلسة اليوم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت المحكمة، أصدرت قرارها لمسئولي الأمن – قبل بدء جلسة اليوم – بمنع حضور جميع ممثلي الصحف والقنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، عضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر، وحسام عبد الرسول.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها:” الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام”.