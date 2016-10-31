«صوت العرب» تحصد جائزة مسابقة اتحاد الإذاعات

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة السلاسل البرامجية التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية ومقره تونس، فوز الإذاعة المصرية ممثلةً في إذاعة صوت العرب بالجائزة الأولى في مسابقة أعلام العرب عن البرنامج الوثائقي “أبو عمار المفاوض و المقاوم”.

“أبو عمار المفاوض والمقاوم” من إعداد و تقديم و إخراج الإذاعي محمد عبدالعزيز، والذي سبق له الفوز بثمانية جوائز إبداع من مهرجانات إعلامية مصرية و عربية .

واستضاف “عبدالعزيز” خلال برنامجه كلًا من عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الدكتور ناصر القدوة، وزير خارجية فلسطين الأسبق، ونجل شقيقة عرفات، والشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين الأسبق.

كما استضاف – خلال البرنامج – نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، السفير محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، غسان الشكعة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وسام الريس مسئول الإعلام باتحاد المرأة الفلسطينية، وغازي فخري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

وكان عبدالعزيز، استعان – في إحدى حلقات البرنامج – بتسجيل نادر بصوت الشاعر العربي الكبيرالراحل محمود درويش، ليشاركه كراوي في أحداث البرنامج، والذي بلغت مدته ثلاثون دقيقة .

وفاز البرنامج الخاص “الإسكندرية ” بالمركز الثاني ضمن مسابقة بعيون عربية من إعداد و تقديم الدكتور عبدالبديع فهمي، وإخراج سعدية حسين، وهي الفرع الثاني للمسابقة التي تفوز بها صوت العرب للعام الثالث على التوالي .

يذكر أن تم انتخاب دكتورة لمياء محمود، رئيس صوت العرب نائبًا أول لرئيس اللجنة الدائمة للإذاعة بالاتحاد لمدة عامين مقبلين.