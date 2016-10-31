الليلة.. عمرو أديب يفتح ملف تطوير التعليم في «كل يوم» على «ON E»

يقدم الإعلامي عمرو أديب، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، حلقة متنوعة من خلال برنامجه “كل يوم” المُذاع على شاشة ON.E، بالتزامن مع إذاعة راديو نغم FM.

وتتضمن الحلقة، فتح ملف تطوير التعليم في مصر، حيث يستضيف – في ذلك الشأن – دكتور المعتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مع مجموعة من خبراء البعثة القادمة مع الرئيس السنغافوري، لدراسة تطوير التعليم في مصر .

كما تتضمن فقرة بعنوان “هوانم كل يوم”، بحضور أنيسة حسونة، فريدة الشوباشي، مها ناجي، ونهاوند سري، وهي الفقرة شهدت نجاحًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية.