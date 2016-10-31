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بالصور .. الهام عبد البديع داخل كواليس «ولاد تسعة»

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الهام عبد البديع

الهام عبد البديع

تواصل الفنانة الهام عبد البديع، تصوير باقي المشاهد المتبقية لها بدورها في مسلسل”ولاد تسعة”، بعدما انتهت من تصوير 70 % من أحداثه، لمحاولة الانتهاء منها، استعدادًا للاعمال الدرامية المقرر أن تشارك بها في رمضان المقبل.

وظهرت “الهام” بأحد المشاهد التي تؤديها في المسلسل ما بين مشهد تبتسم فيه ومشهد آخر تسقط الدموع من عينيها ، وهو ما يؤكد قوة الدور الذي تؤديه والصراعات الذي يحمله في المسلسل، والتنوع الملحوظ في أداءها له عما ظهرت من خلاله في أعمال درامية سابقة.
> وتجسد من خلاله شخصية “بسمة” وهي فتاة من كفر الشيخ، ولكن ظروفها جعلتها تنتمي لوالد مادي ويجسده الفنان محمد التاجي ، ويتسبب ذلك لها في عدة مشاكل تجبرها علي ترك البلد والرحيل عنها ، والذهاب للقاهرة بحثا عن فرصة عمل واستقرار بها.

مسلسل”ولاد تسعة”، يشارك في بطولته نيكول سابا، خالد سليم، خالد زكى، هبة مجدي، سهر الصايغ، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، بيومي فؤاد، رحمة حسن، لقاء سويدان، حسام فارس، إسلام جمال، دنيا المصري، عمرو عابد، إنعام سالوسة، محمد التاجي، تهاني راشد، حنان سليمان، حمادة بركات، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.

 

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