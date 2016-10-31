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مباحث القاهرة تضبط سيارة مسروقة.. ومالكها: اتسرقت من ساعة وكنت رايح أبلغ

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مباحث القاهرة تضبط سيارة مسروقة.. ومالكها: اتسرقت من ساعة وكنت رايح أبلغ مباحث القاهرة تضبط سيارة مسروقة.. ومالكها: اتسرقت من ساعة وكنت رايح أبلغ

>كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال الشرطة بالقاهرة ، عقب مطاردة مثيرة لسيارتين اشتبهوا فيهما بطريق الواحات الجديد، انتهت بانقلاب سيارة ، وهروب الجناه بالسياره الاخرى، وتم ضبط السيارة بعد انقلابها وتبين انها تم سرقتها من أسفل عقار موظف، والذى افاد بانه لم يكن اكتشف واقعة سرقة سيارته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد ضابط مكافحة جرائم سرقات السيارات، والمعين بالقول الأمنى بطريق الواحات الجديد 135 ، اشتبه فى سيارتين ربع نقل ماركة شيفرولية الأولي مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام أ ل ب 3725 ، والثانية بدون لوحات معدنية وحال استيقافهما لاذا بالفرار.

وعلى الفور طاردت القوات المتهمين وأثناء ذلك انقلبت السيارة الأولى ولاذ قائدها بالفرار مستقلاً السيارة الثانية، وبفحص السيارة تبين أنها ملك " محمود م م " 32 سنة، موظف ، وباستدعائه قرر اكتشافه سرقة السيارة منذ ساعة أثناء توقفها أمام مركز شباب الحى العاشر، وأنه كان فى سبيله للابلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  48332  لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة  التحقيق.

 


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