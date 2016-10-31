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إطلاق اسم طالبة دهسها أتوبيس على إحد حجرات مدرستها بدمياط

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إطلاق اسم طالبة دهسها أتوبيس على إحد حجرات مدرستها بدمياط إطلاق اسم طالبة دهسها أتوبيس على إحد حجرات مدرستها بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

زار ياسر عمر، وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، وغادة بيضون مدير إدارة دمياط الجديدة، مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية لمواساة طلاب المدرسة والمعلمين فى وفاة الطالبة يمنى وحيد، وذلك بتكليف من عطا خليفة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وتم اقتراح إطلاق اسم الطالبة على إحدى حجرات المدرسة.

 

يذكر أن الطالبة يمنى وحيد الزهيرى  17 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوى لقيت  مصرعها مساء أمس متأثرة بجراحها بعد أن دهسها أتوبيس رحلات أثناء سيرها بالشارع، ونقلت الطالبة إلى مستشفى جامعة الأزهر إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل.

 

وتمكنت قوات الأمن من ضبط سائق الأتوبيس وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام بتهمة القتل العمد وقيادة سيارة بدون رخصة سير.

 

 


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