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وزير القوى العاملة:"أنا كنت عامل وأكتر حاجة محتاجها كلمة شكر"

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وزير القوى العاملة:"أنا كنت عامل وأكتر حاجة محتاجها كلمة شكر" وزير القوى العاملة:"أنا كنت عامل وأكتر حاجة محتاجها كلمة شكر"

>أسوان – صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العامل فى يحتاج فقط لكلمة تشجيع وشكر، أكثر من احتياجه للمال، مضيفًا "أنا كنت واحد من العمال وعارف كده كويس".

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش جولته بأسوان، أن مصر حالياً تمر بمرحلة استثنائية، ولابد فيها من التكاتف حتى تمر بإذن الله إلى الاستقرار.

 

وأشار الوزير إلى أن العمال فى مصر يعملون وينتجون حتى فى بعض المهام الوظيفية الشاقة، مراعين الوضع الحالى للبلاد، ويسعون لدعم هذا البلد بكل حب ووفاء، موضحاً بأن العمال فقط يحتاجون إلى المسئول بأن يقدرهم ويهتم بهم ويستمع إلى أنينهم، لافتاً إلى أن أبسط شىء ممكن يسعد هذا العامل البسيط كلمة شكر، أو حتى الصورة التى تلتقطها معه.

 

وأوضح أن مصنع السبائك الحديدية "الفيروسيلكون" شمال أسوان، يعد من القلاع الصناعية فى مصر، نظراً لما يحققه من إنتاجية تتخطى نسبة الـ100%، وذلك بفضل عمال هذا المصنع.


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مصر 365

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