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العماد ميشال عون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للبنان

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العماد ميشال عون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للبنان العماد ميشال عون يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للبنان

>كتب سمير حسنى

أدى الرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، جاء ذلك بعد 4 جولات من التصويت الذى شهده البرلمان اللبنانى والذى بدأ صباح اليوم فى جلسة ترأسها نبيه برى.

 

كان عون قد فشل من حسم التصويت لصالحه فى الجولة الأولى من التصويت، بعدما حصل على 83 صوتاً فقط، فيما تمت إعادة جولات التصويت لثلاث مرات آخرى بسبب أخطاء إجرائية.

 

وقبل عقد جلسة البرلمان رقم 46 لاختيار رئيس للبنان، كان العديد من القوى السياسية الفاعلة فى الداخل اللبنانى قد توافقت فيما بينها على اختيار عون رئيساً للبلاد، وفى مقدمتها تيار المستقبل برئاسة سعد الحريرى، وحزب الله اللبنانى.


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