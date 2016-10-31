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أبو الغيط يبحث مع القيادة الكويتية سبل دعم وتطوير العمل العربى المشترك

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أبو الغيط يبحث مع القيادة الكويتية سبل دعم وتطوير العمل العربى المشترك أبو الغيط يبحث مع القيادة الكويتية سبل دعم وتطوير العمل العربى المشترك

صرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام، سيلتقى خلال زيارته للكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين الكويتيين، وذلك بهدف التنسيق والتشاور حول آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية وسبل الارتقاء بالعمل العربى المشترك.

 

وأوضح أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الزيارات التى يقوم بها أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية إلى مختلف الدول العربية، منذ توليه مهام منصبه فى الأول من يوليو الماضى، يتوجه الأمين العام بعد ظهر اليوم 31 الجارى إلى دولة الكويت فى زيارة رسمية هامة تستغرق يومين.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يطلع القيادة الكويتية خلال الزيارة على أهم التطورات والاتصالات الخاصة باستعادة دور نشط للجامعة العربية فى التعامل مع الأزمات، التى يشهدها العالم العربى فى كل من سوريا واليمن وليبيا، والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى كيفية مواجهة التحديات الرئيسية الأخرى التى تتعرض لها المنطقة، والعمل على دفع مسيرة العمل العربى المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام سيحرص أيضاً على التباحث مع القيادة الكويتية حول كيفية تدعيم الدور، الذى يمكن أن تلعبه الجامعة العربية فى مجال العمل الإنسانى وتقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين والنازحين داخلياً العرب نتيجة الأزمات التى تشهدها المنطقة العربية، خاصة الأزمة السورية، آخذا فى الاعتبار الدور المهم والرائد، الذى لعبته دولة الكويت فى التعامل مع هذا الموضوع المهم على مدار السنوات الأخيرة من خلال استضافتها لمؤتمرات للمانحين الدولية وتقديمها لإسهامات ومساعدات ملموسة فى هذا الصدد.

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مصر 365