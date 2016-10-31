شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية 50%

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية (50%) اعتباراً من 1 نوفمبر، وحتى 31 ديسمبر ، ذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك انطلاقاً من حرصها على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع.

> وأوضح سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأن هذا التخفيض جاء بناء على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ، مؤكدا أنه سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

> وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، بأن الخصـــــــــم يشمل المخالفات المروريـــــــة قبــــــل تاريخ 31 / 12 / 2014 الخاصة بجميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، بالإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق، مؤكداً على أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع.

> وأكد أن العمل بالنظام الجديد الذي تم اعتماده من نهاية سنة 2015 ساري المفعول بالنسبة لدفع المخالفات المرورية والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يقضي بمنح تخفيض على المخالفات المرورية الخاصة بالرادار بناءً على الفترة الزمنية للمخالفة اعتباراً من تاريخ ارتكابها، من يوم ارتكاب المخالفة إلى 50 يوم 50% ومن 51 يوم إلى 80 يوم 30% ، ومن 81 يوم فأكثر لا يوجد خصم ، متمنياً السلامة للجميع واحتفالات سعيدة بمناسبة اليوم الوطني المجيد لدولتنا الغالية.