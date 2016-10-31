براءة وزير الطيران السابق من تهمة البلاغ الكاذب

برأت محكمة جنح مستأنف الدقى حسام الدين كمال وزير الطيران السابق من تهمة البلاغ الكاذب، والغاء حكم محكمة أول درجة بتغريم الوزير الأسبق مبلغ 5 آلاف جنيه فى واقعة إتهامه من قبل بعض المضيفين الجويين بالبلاغ الكاذب .

ودفع المستشار جميل سعيد دفاع وزير الطيران السابق أمام هيئة المحكمة بإنتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب وقدم المستندات الدالة على ذلك فأصدرات المحكمة قرارها المتقدم .

وكان عدد من المضفيين الجويين حركوا جنحة مباشرة ضد الوزير السابق يتهمونه فيها بالبلاغ الكاذب، عقب قيامه بإستدعاء الشرطة والنيابة العامه وإتهامهم بالاضراب وتحريض زملائهم على ذلك .

وقضت محكمة أول درجة غيابيا على وزير الطيران بتغريمه مبلغ 5 الآف جنيه والتعويض المدنى، فتقدم دفاعه بالطعن على الحكم .