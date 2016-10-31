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براءة وزير الطيران السابق من تهمة البلاغ الكاذب

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براءة وزير الطيران السابق من تهمة البلاغ الكاذب براءة وزير الطيران السابق من تهمة البلاغ الكاذب

>كتب أحمد إسماعيل

برأت محكمة جنح مستأنف الدقى حسام الدين كمال وزير الطيران السابق من تهمة البلاغ الكاذب، والغاء حكم محكمة أول درجة بتغريم الوزير الأسبق مبلغ 5 آلاف جنيه فى واقعة إتهامه من قبل بعض المضيفين الجويين بالبلاغ الكاذب .

 

ودفع المستشار جميل سعيد دفاع وزير الطيران السابق أمام هيئة المحكمة بإنتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب وقدم المستندات الدالة على ذلك فأصدرات المحكمة قرارها المتقدم .

 

وكان عدد من المضفيين الجويين حركوا جنحة مباشرة ضد الوزير السابق يتهمونه فيها بالبلاغ الكاذب، عقب قيامه بإستدعاء الشرطة والنيابة العامه وإتهامهم بالاضراب وتحريض زملائهم على ذلك .

 

وقضت محكمة أول درجة غيابيا على وزير الطيران بتغريمه مبلغ 5 الآف جنيه والتعويض المدنى، فتقدم دفاعه بالطعن على الحكم .

 

 

 


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