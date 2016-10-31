خالد عناني يؤكد أهمية المؤتمر الدولي للآثار الغارقة

أكد وزير الآثار خالد عناني أهمية المؤتمر الدولي للآثار الغارقة الذي يعقد للمرة الأولي بعروس البحر المتوسط، بمشاركة ٢٥ باحثا يمثلون ١١ دولة منها (أمريكا وروسيا ومصر واليابان وفرنسا وتونس).

وقال عناني – خلال افتتاحه المؤتمر بمكتبة الإسكندرية اليوم الأثنين – إن الباحثين المشاركين في المؤتمر يمثلون كبري الجامعات الدولية ويأتي في إطار تعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار بمناسبة مرور ٢٠ عاما علي تأسيس إدارة الآثار الغارقة، موضحا أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور منها الإنجازات التي حققتها إدارة الآثار الغارقة التي تأسست عام ١٩٩٦ وتقنيات بناء السفن عبر العثور المختلفة .

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية رضا فرحات نفخر بأن مدينة الإسكندرية يوجد بها إدارة الآثار الغارقة التي ساهمت في اكتشاف العديد من الثروات الأثرية ، كما يقبع تحت مياهها سواء في الميناء الشرقي أو مناطق أخري بها تذخر بالآثار التي تؤكد عظمة المدينة.

وأعرب عن أمله أن يكون المؤتمر منارة جديدة لتحقيق المزيد من التميز والتقدم لعروس البحر المتوسط كما عهدنها.

وفِي سياق متصل ، ثمن مدير مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين أهمية الثروات الآثرية التي تذخر بها مصر والإسكندرية، مؤكدا اهتمام المكتبة بالآثار .

ويركز المؤتمر -الذي تستمر فعاليته ٣ أيام – علي الجانب العلمي وموضوعه نتاج أعمال 20 عاما تحت الماء وأهم اكتشافات الآثار الغارقة في مصر ، أما اليوم الثاني فمحوره هو بناء السفن منذ العصر الفرعوني حتي الإسلامي والتي تم اكتشاف أسرارها الغارقة تحت الماء في سواحل البحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل ، أما اليوم الثالث فسيركز أعماله وأبحاثه حول الموانيء المصرية الآثرية وما تم اكتشافه منها وتشمل ما هو قائم فوق الأرض أو غارق تحت المياه .

شهد افتتاح المؤتمر محافظ الإسكندرية وقناصل الدول الأجنبية و مدير مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين والباحثون الدوليون وممثلون البعثات الغارقة التي تعمل في سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية وأهم الأثريين والمهتمين بالثقافة والتراث.

أ ش أ