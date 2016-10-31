مفتش تموين يخبيء كمية من العملات الأجنبية داخل اسطوانة بوتاجاز بالدقهلية

خبأ مفتش تموين في الدقهلية كميات كبيرة من مختلف العملات الأجنبية داخل “أسطوانة بوتاجاز”، واكتشفت مباحث الأموال العامة الجريمة.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير المباحث، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية للعقيد سعيد شعير رئيس مباحث الأموال العامة بإتجار “منصور.ا.م”، 66 عاما، مفتش تموين بالمعاش، “ملتحي”، بالإتجار في النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء خارج القنوات والمصارف الشرعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (88/2003) الخاص بالنقد الأجنبي.

وأكدت التحريات أنه استخدم “أسطوانة بوتاجاز” بعد أن أعدها لخزينة خاصة به، وحول أرضيتها إلى باب بقفل، وأنه احتفظ بالقطعة البلاستيك أعلى الأسطوانة حتى يخيل لمن يحملها أنها أسطوانة جديدة، وأخفى داخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه حال وجوده في شارع “التجارة” ببندر ميت غمر، في انتظار أحد عملائه وبحيازته أسطوانة البوتاجاز، وأنكر في البداية حيازته لأي مبالغ نقدية، وأنه في طريقة إلى بيته، وعثرت القوات على الأسطوانة وتبين أنها محشوة بعملات عبارة عن 27197 دولارا أمريكيا و415300 جنيها مصريا و16175 يورو و63869 ريالا سعوديا و9935 درهما إماراتيا و525 ريالا قطريا و505 دولارات كندية و10 جنيهات إسترليني.

وبمواجهته، اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وإتجاره في النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء وأنه كان في انتظار مقابلة أحد العملاء.

حرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على المبالغ المالية تحت تصرف النيابة العامة.