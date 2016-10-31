نايل لايف تحتفل بـ«عيد الحب» وذكرى ميلاد رستم وأحمد زكي خلال شهر نوفمبر

نلتقى مع عدد من الافلام العربية الكلاسيكية فى الحادية عشر مساء الخميس من كل اسبوع على شاشة نايل لايف خلال شهر نوفمبر ، حيث نلتقى واحتفالاً بعيد الحب 3 نوفمبر مع الفيلم العربى ” المراهقات ” من انتاج في عام 1960 من بطولة ماجدة، رشدي أباظة ومن إخراج أحمد ضياء الدين.وتدور أحداث الفيلم هو فكرة المراهقة وحياة المراهقات وأحلامهم وواقعهم ،

وفى ذكرى ميلاد ملكة الاغراء ” هند رستم ” نلتقى مع الفيلم العربى “باب الحديد ” 10 نوفمبر ، فيلم دراما مصري من إنتاج عام 1958، من إخراج يوسف شاهين، إنتاج جبرائيل تلحمي وبطولة يوسف شاهين، فريد شوقي، هند رستم وحسن البارودي، شارك الفيلم في مهرجان برلين السينمائي الثامن، ، ويعد أول فيلم عربي وإفريقي يطرح للتأهل لجائزة الأوسكار، تم تصنيفه في المركز الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد .

وفى ذكرى ميلاد النجم الاسمر احمد زكى تعرض قناة نايل لايف الفيلم العربى ” انا لا اكذب ولكنى اتجمل ” 17 نوفمبر

> فيلم تلفزيوني مصري عن قصة للكاتب إحسان عبد القدوس بطولة أحمد زكي وآثار الحكيم انتج عام ( 1981 )

كما نلتقى مع الشحرورة الفنانة الراحلة صباح وفى الاحتفال بذكرى ميلادها مع الفيلم العربى ” خطف مراتى ” 24 نوفمبر فيلم سينمائي مصري، من إنتاج عام 1954، وبطولة أنور وجدي وصباح وليلى فوزي وفريد شوقي، وإخراج حسن الصيفي.