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نشطاء التواصل الإجتماعى ينشرون فيديو للحظة طرد أهالى رأس غالب لريهام سعيد

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نشطاء التواصل الإجتماعى ينشرون فيديو للحظة طرد أهالى رأس غالب لريهام سعيد نشطاء التواصل الإجتماعى ينشرون فيديو للحظة طرد أهالى رأس غالب لريهام سعيد

لا شك ان بأجمعها عاشت فى الأيام القليلة الماضية امر وحالة تشبه المأساة فقد غطت السيول الشديدة أكثر من مكان فى كافة انحاء الجمهورية أبرزها قرى ومحافظات الصعيد و محافظات سيناء والبحر الأحمر فى حين ان الاكثر خسائر هى مدينة رأس غالب بالبحر الأحمر . وقد راح ضحية مأساة السيول فى الأيام الماضية ما يقرب من 18 ضحية و 72 مصاب وهذا الرقم معرض للزيادة أيضا . وقد تعرضت رأس غالب لسيول شديدة و أمطار غزيرة جدا تمكنت من تدمير الطرق تماما و البيوت للأهالى التى تضررت كثيرا و أصبح اهالى رأس غالب مشردين بالشوارع وسط حالة من الحزن المخيم على المكان وسط الجبال بالبحر الأحمر .

وقد قام الكثير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى بنشر للإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير على قنوات النهار وهى تعتلى سيارات بمساعدات لأهالى رأس غالب مثل أمتعه وفرش منزلى و أثاث و اكل وشرب بدلا من التى تدمرت وتضررت بفعل السيول الشديدة . ويظهر من خلال الفيديو مشادات كلامية كثيرة بين الإعلامية و أهالى رأس غالب الذين طالبوها بالرحيل و أخذ مساعداتها معها . بينما نفت بعض المصادر حدوث ذلك من الاهالى لأن بعض الاهلى عرضوا عليهم المكوث وتناول الغذاء معهم .

وقد أكد الكثيرون أن الإنفعالات من الاهالى كانت كثيرة ومتوقعه لأن الصدمة كانت قوية جدا وشديدة عليهم لانهم فقدوا أمتعتهم وبيوتهم وبعض أهاليهم الأعزاء وهو امر لايمكن تحمله من البشر .

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