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مصر توجه ضربة قاضية للدولار فى الايام القليلة القادمة هدفها تقليل السعر و رفع الاحتياطى النقدى

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مصر توجه ضربة قاضية للدولار فى الايام القليلة القادمة هدفها تقليل السعر و رفع الاحتياطى النقدى مصر توجه ضربة قاضية للدولار فى الايام القليلة القادمة هدفها تقليل السعر و رفع الاحتياطى النقدى

فى ظل الاوضاع الكارثية التى تتعرض لها فى تلك الايام من ارتفاع متسارع لاسعار الدولار فى الاسواق السوداء ، و فى ظل تفاقم الوضع الاقتصادى المصرى و توقف الكثير من المصانع عن العمل لعدم استقرار العملة فى السوق الموازى ، كما انها غير متوفرة قى البنوك على وجه سواء ، يبحث الفريق : مهاب مميش ” رئيس هيئه قناة السويس ” مع شركات الملاحة العالمية ابرام عقود تنص على دفع الشركات رسوم المرور من القناة لثلاث سنوات قادمة مع تخفيض يصل ل 3% على القيمة الاجمالية للعقد .

و قد أقدمت مصر على هذا الاتفاق حتى تتسنى لها الحصول على القرض المُبرم مع صندوق النقد الدولى ، و من أهم شروطه هو الوصول الى مبلغ 25 مليار دولار كإحتياطى نقدى للدولة ، ثم تعويم للجنيه ، و تعد تلك الخطوة أملا كبيرا لمصر فى طريق الحصول على القرض خاصة و قد ارتفع السعر فى السوق الموازيه عن سعر البنك بنسبه 100% حسب الاسعار الحالية المتداولة فى الصرافات و تجار العملة .

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