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وزير الصحة يشكل اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجيه القومية لبرنامج الرائدات الريفيات

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وزير الصحة يشكل اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجيه القومية لبرنامج الرائدات الريفيات وزير الصحة يشكل اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجيه القومية لبرنامج الرائدات الريفيات

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان

أصدر الدكتور احمد عماد راضي وزير الصحة والسكان قرار وزاري بتشكيل اللجنه العليا لإعداد الاستراتيجية القومية لبرنامج الرائدات الريفيات ، فى إطار حرص الوزارة على الدور المؤثر الذي تلعبه الرائدات فى قطاع تنظيم الاسرة والصحة الانجابية.

وقالت الدكتوره سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسره أنه على خلفية هذا القرار تم عقد الاجتماع الاول تحت رعاية وزير الصحة والسكان بالمركز القومي للتدريب بالعباسية بحضور لفيف من اساتذه الجامعه والخبراء بوزارة الزراعه والتضامن الاجتماعي وبعض الهيئات منها الصندوق الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والقطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة ،مشيرة الى أنه تم خلال الإجتماع استعراض قرار تشكيل اللجنه واهم أهدافها، ونتائج تقييم الوضع الحالي ومقترح المحاور العامه لتلك الاستراتيجية القومية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على المحاور والمرتكزات الأساسيه والتي تشمل المؤسسيه والحوكمه والشراكة وجوده الخدمات وتوافرها وبناء القدرات ، لافتا الى أنه تم إعداد قائمه باللجان الفرعية التي ستقوم بصياغة الاستراتيجيه القومية للرائدات الريفيات علي ان يكون تشكيل أعضائها ممثلين من جميع الجهات المعنيه.

 

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