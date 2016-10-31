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فيديو | شيخ يرد على متصلة تخبره بخيانة زوجها لها : حاولي تصالحيه

  • هو وهى
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فيديو | شيخ يرد على متصلة تخبره بخيانة زوجها لها : حاولي تصالحيه فيديو | شيخ يرد على متصلة تخبره بخيانة زوجها لها : حاولي تصالحيه

قالت إحدى المتصلات في مداخله هاتفية مع احد الشيوخ في برنامج ديني له بان زوجها قام بتهديدها بخيانتها لها في اثناء عدم تواجدها داخل المنزل ، وقالت بأن زوجها يقوم بالإيحاء ببعض الكلام الغير مقبول أمام اختها التي تعيش معهم في نفس المنزل ، وأضافت بأن زوجها قام بتهديدها بانه طلب من أختها أن تأتي معه الى الشقة في غياب زوجته ، بينما رد الشيخ عليها كان مفاجئا .

قامت المتصلة التي تدعى أيمان بمداخلة هاتفة مع الشيخ والعالم الأزهري “اشرف الفيل” ، وذلك اثناء تاقديم البرنامج الديني فتاوى على قناة الحياة الفضائية المصرية ، وقامت المتصلة بإخبار الشيخ بأنها تشك في خيانة زوجها لها وسالته عن التصرف الذي يجب عليها ان تفعله تجاه زوجها الخائن لها .

فرد عليها الشيخ يطلب منها أن تحاول ان تتصالح مع زوجها أولا ولا تقوم بالإنفصال عنه ، وطلب منها ان تقطع علاقتها بأختها تماما لمنع تكرار تلك التجاوزات التي بدت منه نحوها ، بينما علق الكثير من متاعبي التواصل الاجتماعي على الفيديو قائلين بأنه لابد ان تنفصل عنه لانه شخص لا يراعي حرمة بيته وزوجته ، فهل تعتقد بأن رد الشيخ على تلك المتصلة مقنعا ؟ .

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