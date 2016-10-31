بالصور.. القوات المسلحة تعيد الحياة من جديد لشوارع رأس غارب

بدأت القوات المسلحة فى إعادة الحياة لشوارع مدينة رأس غارب، بعد إزالة كميات كبيرة من أثار السيول بالمدينة، بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأدارت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاشتراك مع الجيش الثالث الميدانى الأزمة بجدارة عالية، حيث تم إحضار جميع المعدات من الجهات المختصة بالمحافظة وشركات البترول والمقاولون العرب وشركة مياه الشرب بالاشتراك مع أكبر عدد من معدات القوات المسلحة، بإجمالى 20 لودر و10 جريدر و30 عربة قلاب و10 مجموعات كسح لشفط المياه، وتم رفع أنقاض المنازل المهدمة وإزالة الرمال من الطرق ودفع معدات توليد كهرباء بقدرات عاليه للمعاونة فى سرعة السيطرة على الأوضاع بالمناطق المتضررة.

وبدأت معدات القوات المسلحة بالاشتراك مع معدات شركة المقاولون العرب والعامة للبترول وشركات المقاولات وشباب المدينة ومجلس المدينة العمل صباح اليوم الاثنين بالانتشار بكل شوارع مدينة رأس غارب، حيث بدا العمل اليوم بمنطقة العبور و128 ومساكن سوريا والمعاشات، حيث تدار عملية اعادة الحياة لمدينة راس غارب من إحدى مقرات العامة للبترول بقيادة القوات المسلحة.

ومن المقرر أن تنتهى القوات المسلحة من عملية رفع جميع أثار السيول من مدينة رأس غارب مساء غدا الثلاثاء .

ومن ناحية أخرى، بدأت الخدمات العودة لمدينة رأس غارب من جديد، حيث تعمل مخابز المدينة اليوم بطاقة 50% لتوفير الخبز للأهالى، وكذلك بدأ التيار الكهربى فى العودة تدريجيا لمناطق مختلفة بالمدينة، كذلك تحاول التربية والتعليم إيجاد حل لأزمة الدراسة المتوقفة بمدارس المدينة بعد تعرض عدد كبير من المدارس للتضرر من السيول.