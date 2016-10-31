أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، الإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلي أن المشروع يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ، ليحافظ لطرفى العمل والإنتاج على حقوقهم وواجبهم.

وأضاف فى كلمته، خلال زيارته لشركة السبائك الحديدية بأسوان ، أن الوزارة انتهت أيضا من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، بعد أن توافق عليه طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال" برعاية الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة ، وتم ارساله لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.

وأشار وزير القوى العاملة ، فى بيان صحفى ، إلى أن أول انتخابات نقابية ستجرى بعد العمل بأحكامة خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتسمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لاحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعيات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقا لأحكام القانون الجديد عندما يتم اقرار من مجلس النواب.

ووجه الوزير ، رسالة لكل عمال مصر، قائلا: إن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا كل نقطة عرق والصدق والعمل وزياردة الإنتاج من أجل مصر لكى تكون أحسن بلد، مبشرا أن مصر خلال مدة وجيزة لا تزيد عن سنة سوف تعبر هذه المرحلة ونصل بمصر لما نتمناه ونحلم به ،مشيرا إلي مصر ستشهد من منتصف عام 2017 وأوائل عام 2018 مقدرات إنتاجية جديدة وإضافة لكل نواحي الاستثمارات ، مما يعود علي المواطنين بالخير.

وقام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين، بزيارة للشركة المصرية للسبائك الحديدية، وشركة النصر للتعدين إحدي شركات قطاع الأعمال العام، بمركز أدفو بمحافظة أسوان، فى إطار جولة تفقدية للشركات العملاقة بالمحافظة ، للوقوف علي أحوال العاملين بهذه الشركات ومدي التقدم الذي أحرزته هذه الشركات من تصدير لمنتجاتها بالخارج .

واستمع سعفان ، خلال زيارته لشركة السبائك الحديدية لشرح من رئيس الشركة المهندس محمد السعداوي، حول إنتاج الشركة التي يعمل بها 1123 عاملا ، ويصل إلي 50 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون وغيرها من السبائك سنويا، حيث يتم تصدير 80% من الإنتاج للأسواق العالمية ، مما يوفر العملة الأجنبية للبلاد ، والباقي يطرح بالسوق المحلية.

وتفقد الوزير خلال زيارته لشركة السبائك مركز التدريب ، وغرفة الماكيت واستمع لشرح تفصيلي عن الشركة، فضلا عن شرح توضيحي لدورة العملية الإنتاجية ، ثم تفقد الوزير عنبر الأفران بالشركة ووحدة تنقية الغازات ، مقدما كل الشكر للعمال على تفانيهم واخلاصهم في العمل قائلا: إن عرقهم هذا هو الذي يمثل الأمل لمصر، وأعرب العمال عن سعادتهم لزيارة الوزير لشركتهم .

ومن جانبه أكد خالد الفقي ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات التعدنية والهندسية والكهربائية، أن شركة السبائك إحدي صروح شركات قطاع الأعمال العام، وحققت تقدما وتطورا بفضل عمالها والإدارة الناجحة ، مشددا علي أن التنظيم النقابي حاليا له وجه جديد يعمل من أجل التنمية المستدامة .