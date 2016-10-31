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اليوم..الحكومة تعرض قرار مد حالة الطوارئ بشمال سيناء على مجلس النواب

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اليوم..الحكومة تعرض قرار مد حالة الطوارئ بشمال سيناء على مجلس النواب اليوم..الحكومة تعرض قرار مد حالة الطوارئ بشمال سيناء على مجلس النواب

>كتبت هند مختار

علمت" اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيعرض خلال حضوره الجلسة العامة المسائية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بشمال سيناء لمدة 3 أشهر اعتبارا من اليوم.

وكان  الرئيس عبد الفتاح ، قد أصدر  القرار رقم 487 لسنة 2016، بإعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2016.

  

 

 

 

 


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