منظمة التعاون الإسلامى تجتمع السبت.. ومصادر: إياد مدنى سيتقدم باستقالته

أعلنت منظمة التعاون الإسلامية عقد اجتماع طارئ يوم السبت القادم 5 نوفمبر 2016 على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء فى المنظمة .

فيما أكدت مصادر دبلوماسية لليوم السابع، أن إياد مدنى سوف يتقدم باستقالته خلال الاجتماع بعد ضغط عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة على خلفية تصريحاته المسيئة للرئيس السيسى، والتى رفضتها العديد من الدول الأعضاء.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الإثنين، إن أمينها العام إياد مدنى وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لحضور الاجتماع.

وأضافت، أن الاجتماع الذى سيعقد فى مقر الأمانة العامة للمنظمة فى مدينة جدة السعودية سيبحث التطور الخطير المتمثل فى إطلاق ميليشيا الحوثى وصالح الانقلابية صاروخا باليستياً استهدف مدينة مكة المكرمة.