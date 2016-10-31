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جولة تصويت رابعة لانتخاب ميشيل عون رئيسا للبنان بسبب "صوت زيادة"

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جولة تصويت رابعة لانتخاب ميشيل عون رئيسا للبنان بسبب "صوت زيادة" جولة تصويت رابعة لانتخاب ميشيل عون رئيسا للبنان بسبب "صوت زيادة"

>كتب سمير حسنى

لجأ رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، لإجراء جولة تصويت رابعة لاختيار ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد بطلان الجولة الثانية والثالثة بسبب وجود ظرف زائد بصندوق الاقتراع.

وكانت عملية فرز الأصوات  انتهت داخل مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية، وحصل العماد ميشال عون، على 83 صوتا فى الدورة الأولى،مقابل 36 صوتا لـ"الورقة البيضاء"، وهى عدم تسمية بعض أعضاء مجلس النواب لأيا من مرشحى الرئاسة، عون وفرنجية، و6 أوراق ملغاة، وصوت للنائبة جيلبرت زوين، ما تعذر معه انتخاب رئيسا جديدا للبنان في الدورة الأولى.

فيما ألغى رئيس مجلس النواب نبيه برى الدورة الثانية للاقتراع بعد اكتشاف وجود صوت واحد زائد أكثر من عدد النواب الحاضرين للجلسة.

 


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