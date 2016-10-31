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"شرق القاهرة" تحدد مواعيد جلسات تجديد حبس 23 متهما بتأسيس "وكستونا"

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"شرق القاهرة" تحدد مواعيد جلسات تجديد حبس 23 متهما بتأسيس "وكستونا" "شرق القاهرة" تحدد مواعيد جلسات تجديد حبس 23 متهما بتأسيس "وكستونا"

>كتبت ندى سليم

حددت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، اليوم الاثنين، جلسات تجديد حبس 23 متهما بتأسيس حركة "وكستونا" التى تدعو لتظاهرات 11 نوفمبر المقبل.

 

ومن المقرر أن يتم تجديد حبس 7 طلاب من جامعة الأزهر، والذين تم إلقاء القبض عليهم فى 16 أكتوبر الماضى، من أماكن متفرقة من مدينة نصر، يوم 3 نوفمبر، كما تم تحديد جلسة 12 نوفمبر للنظر فى تجديد حبس 13 آخرين، وسيتم النظر فى حبس اثنين آخرين فى 8 نوفمبر.

 

يذكر أن نيابة شرق القاهرة أمرت بتجديد حبس 12 طالبا من جامعة الأزهر اليومين الماضيين، 15 يوما، بعد أن قامت بالتحقيق مع 27 طالبا، خلال الأسبوع الماضى، بعد أن أسندت إليهم تهمة تأسيس حركة "وكستونا" للدعوة للتظاهر فى 11 نوفمبر المقبل، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة لتعطيل الطرق العامة، والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور.


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