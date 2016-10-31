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نيابة القناطر تبدأ التحقيق مع سائق ضبط بحوزته لحوم حمير نافقة

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نيابة القناطر تبدأ التحقيق مع سائق ضبط بحوزته لحوم حمير نافقة نيابة القناطر تبدأ التحقيق مع سائق ضبط بحوزته لحوم حمير نافقة

>القليوبية – محمد قاسم

بدأ حسن فتحي وكيل أول نيابة القناطر الخيرية تحت إشراف المستشار عبد الحميد الفقي رئيس النيابة، التحقيق مع سائق تم ضبطه بسيارة محملة بلحوم حمير نافقة بغرض بيعها للمواطنين بقرية المنيرة 2.

وكانت مباحث مركز شرطة القناطر برئاسة تمكنت من القبض على المتهم "سيد ع أ" يقود تروسيكل محمل بـ 3 حمير مذبوحة تم التحفظ عليها، فيما هرب اثنين من المتهمين وبتفتيش التروسيكل تم العثور على حمير نافقة كانوا يعتزمون بيعها للمواطنين.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه كان ينوي مع باقي المتهمين بيع هذه اللحوم النافقة الي المواطنين بقرية المنيرة التابعة للقناطر

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9480 اداري مركز القناطرالخيرية وبعرضه علي النيابة العامة تولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية

 

 


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