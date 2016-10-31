محامو القليوبية يواصلون الإضراب عن العمل اعترضا على حبس زميلهم

واصل اليوم المحامون بالقليوبية إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، اعتراضا على حبس زميلهم المحامى أشرف سويلم الذى صدر قرار باستمرار حبسه فى جنحة ضرب والتعدى على أمين شرطة بمركز طوخ.

وقام المحامون بتعليق العمل والإضراب العام بجميع المحاكم على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أكد مجدى المهدى نقيب محامين شمال القليوبية لـ"اليوم السابع" أن الإضراب عن العمل بالمحاكم مستمر حتى يتم الإفراج عن المحامى المحبوس على ذمة قضية تعدى على أمين الشرطة بمركز طوخ، مشيرا إلى أن ميعاد جلسة نظر استمرار حبسه غدا الثلاثاء.

وكانت النقابة العامة للمحامين أصدرت بيانا عقب قرار محكمة جنح طوخ تطالب جموع المحامين بعدم التعامل مع خزينة المحكمة والنيابة والاقتصار على حضور الجلسات فقط حرصا على مصالح المواطنين.

وحذرت النقابة المحامين من مخالفة قرار الجمعية العمومية والالتزام بتنفيذ الاضراب حرفيا ومن يخالف سيحول إلى مجلس تأديب.