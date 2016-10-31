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مصر وروسيا تحييان الذكرى السنوية لطائرة سيناء المنكوبة

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مصر وروسيا تحييان الذكرى السنوية لطائرة سيناء المنكوبة مصر وروسيا تحييان الذكرى السنوية لطائرة سيناء المنكوبة

الطائرة الروسية المنكوبة – أرشيفية

تشهد مدينة سانت بطرسبورغ، اليوم الاثنين، فعالية مخصصة لإحياء الذكرى السنوية لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت فوق سيناء.

وبحسب المنظمين ستشهد الفعالية اليوم أعمالا لملحنين روس معروفين، كما ستعزف أوركسترا “تافريتشيسكي” أعمال العديد من الملحنين الشباب من مدينة سانت بطرسبورغ، بحسب “روسيا اليوم”.

كما سيكون بإمكان الحضور أن يستمعوا لأول مرة إلى أعمال مراد كاباردوكوف التي خصصت لذكرى المأساة التي حصلت في الـ 31 من أكتوبر العام الماضي.

وبحسب المشرفين على الفعالية، لا يزال رفات 6 من الذين لقوا مصرعهم في الحادثة موجوداً في .

كما ستقام في الـ 5 من نوفمبر في قاعة الاحتفالات في مسرح “ماريينسكي” فعالية أخرى مماثلة تخليدا لذكرى ضحايا الطائرة التي تحطمت فوق سيناء.

وفي مصر استحضرت وزارة الطيران المدني هي الأخرى بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مساء الأحد ذكرى سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء العام الماضي، والذي راح ضحيته 224 مواطنا روسيا.

و خلال الفعالية، قال السفير الروسي في القاهرة: “كيف سمعت بهذا الخبر العام الماضي!! لقد رن جرس هاتفي واتصل بي نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الأسبق في مصر، ولم نكن نصدق ما حدث، ولكننا واصلنا العمل وتقبلنا التعازي، ومنذ اللحظة الأولى عرفنا معنى تضامن الشعب المصري معنا”.

وتابع “تسلم الرئيس بوتين رسالة تعزية من الرئيس عبد الفتاح ، واستقبلنا في السفارة مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وممثلين عن كافة فئات الشعب المصري”.

وأكد أن الحزن على ضحايا الطائرة مستمر ولن يزول، ولكن المسؤولون في البلدين ازدادوا حرصاً إثر الحادث واتخذوا إجراءات لمنع تكرار مثله.
> وكشف السفير أن الوقت اقترب لعودة السياحة الروسية إلى مصر، وأن الاتفاقات بين البلدين جارية لتنفيذ هذا الأمر.

ووجه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة التحية إلى أرواح شهداء الطائرة، متمنيا عدم تكرار مثل هذا الحادث، ومؤكدا أن مصر لن تشهد مثل هذه الأحداث مرة أخرى، نظرا لإجراءات الأمن التي تتخذها حاليا.

ذكر أن الطائرة من نوع A321 التابعة لشركة “Kogalymavia” والتي كانت متجهة من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبورغ، تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء في الـ 31 من أكتوبر 2015، حيث لقي 217 مسافرا كانوا على متن الطائرة مصرعهم إضافة إلى 7 من أفراد الطاقم.

وبعد التحقيقات صنفت وكالة الأمن القومي الروسية الحادث كعمل إرهابي، وبجريرته أوقفت روسيا تبادل الرحلات الجوية مع مصر.

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