الأهلي يحتفل بـ”أبطال اليد”: مكافآت ضخمة وحفل لتكريم اللاعبين

وعد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أبطال فريق كرة اليد بالنادي بصرف مكافآت ضخمة بعد فوزهم ببطولة افريقيا لكرة اليد علي حساب الترجي التونسي في المباراة النهائية التي اقيمت بينهما مساء أمس الأحد.

> وقرر رئيس النادي التوجه إلى مطار القاهرة بصحبة أعضاء المجلس من أجل استقبال الأبطال الذين يصلون القاهرة في الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء، مشددًا أن القلعة الحمراء ستنظم حفل ضخم من اجل الاحتفال بالتتويج الافريقي.