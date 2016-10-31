رئيس الوزراء العراقي يتفقد القوات العسكرية في مناطق عمليات تحرير الموصل

تفقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القطاعات العسكرية في مناطق عمليات”قادمون يانينوى” لتحرير الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الارهابي، واجتمع مع القادة العسكريين، وبدا العبادي مرتديا الزي العسكري ووصل إلى مناطق مقر قيادة العمليات بطائرة مروحية.

وميدانيا، انتزعت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية، اليوم السيطرة على مصانع منطقة “كوكجلي” شرق مدينة الموصل من قبضة “داعش”.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، إن القوات تمكنت من تحرير مصانع الأسمنت والمواد الإنشائية والمخازن في منطقة “كوكجلي” على مشارف الموصل من الجهة الشرقية، وكبدت داعش خسائر بشرية ومادية كبيرة ودمرت العديد من السيارات المفخخة، دون وقوع خسائر في صفوف القوات العراقية.