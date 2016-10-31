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شاب المقاولون العرب المكرم من الرئيس: تكريم السيسى لنا رسالة من الدولة للشباب

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شاب المقاولون العرب المكرم من الرئيس: تكريم السيسى لنا رسالة من الدولة للشباب شاب المقاولون العرب المكرم من الرئيس: تكريم السيسى لنا رسالة من الدولة للشباب

>كتب أحمد حسن

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأحد أبناء الشركة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الوطنى الأول، عن دوره فى مشروع أنفاق قناة السويس يعد تكريما للمهندس المصرى ودافعا كبيرا لتفوق جيل من شباب المهندسين يشارك بقوة و فاعلية كبيرة فى احداث التنمية فى .

و أضاف المهندس محسن صلاح، فى بيان صحفى ،   أن تكريم أحد شباب المهندسين فى الشركة أعطى قدرا كبيرا من الفخر و الإعتزاز لدى العاملين بالشركة وجعلهم يشعرون بمدى تقدير القيادة السياسية للمهندس المصرى صاحب التاريخ الطويل المشرف.

من جانبه، أعرب المهندس محمد هانى، أحد المكرمين الثمانية في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ  ،  عن سعادته بمنحه جائزة الإبداع وهى جائزة سنوية موجهه للشباب المتفوق فى كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

وأضاف"شعرت بالفخر والتقدير خلال تكريمي من الرئيس السيسى ،   في المؤتمر الوطني الأول للشباب، وهي رسالة واضحة المعالم من الدولة المصرية لكل شاب "إننا ندفعك لمزيد من التقدم والرفعة وأن نجاحك نجاح لهذا البلد، والفرصة متاحة أمامك وأمام الشباب أقرانك فإبذلوا قصارى جهدهكم نحو تنمية هذه الدولة ..فنحن نؤمن أن ما يمتلكه الشباب أمثالكم من طاقات هائلة ومقدرة على الإبداع والإبتكار سيساهم في تنميته وتطوره ومستقبله الزاهر".

و يعمل المهندس  محمد هانى بمشروع أنفاق قناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد ،   ضمن أفراد طاقم شركة المقاولون العرب المسئول عن نزول ماكينة الحفر العملاقة لتنطلق أسفل القناه .

يذكر أن مشروع أنفاق قناة السويس ،   يتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،   ويشارك في تنفيذه تحالف المقاولون العرب ،   أوراسكوم في انشاء 3 أنفاق أسفل قناة السويس بشرق بورسعيد ،   منهم اثنين للسيارات والثالث للسكة الحديد لربط شرق القناة بغربها . 

وتعد الأنفاق الثلاثة من أكبر وأضخم الأنفاق بالمنطقة حيث يصل القطر الداخلي للنفق الواحد 11.4 متر وقطره الخارجي 12.6 متر بمنسوب يصل إلى عمق 30 متراً تحت قاع قناة السويس،و نفقي السيارات أحدهما للقادم من بورسعيد والمتجه إلي سيناء والآخر بالعكس يفصلهما مسافة 20 متراً ويبلغ طول النفق الواحد 2.7 كيلومتر ,بينما يبلغ طول نفق السكة الحديدية 6.7 كيلو متر  طبقا للرسومات الهندسية للمكاتب الإستشارية العالمية المصممة للمشروع ، و وتتضمن الأعمال إنشاء حوائط لوحية لمداخل ومخارج تلك الأنفاق بمسطحات 195 ألف متر مكعب بالإضافة إلي تنفيذ كباري وعدايات وطرق للربط مع الطرق الموجودة حالياً بالمنطقة.

 


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مصر 365

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