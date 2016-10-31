بالفيديو.. معز مسعود ينشر أغنية جديدة بعنوان «يا رحلة»

أطلق مُعز مسعود، الباحث بقسم الإلهيات بجامعة كمبريدج، أغنية جديدة، عبر قناته على الـ”يوتيوب”، بعنوان “يا رحلة” بالتعاون مع الفنان أمير عيد.

وتشير ” يا رحلة” إلى العديد من الأسئلة الوجودية التي تشغل بال الكثير من الشباب.

يأتي هذا في إطار بحث مسعود المستمر عن إجابات للأسئلة الوجودية الهامة التي تناولها في العديد من البرامج و النقاشات و المؤتمرات العالمية وآخرها مؤتمر القمة العالمي في دبي.

وكتب كلُ من معز مسعود، و أمير عيد، كلمات الأغنية التي قام الأخير بتلحينها، فيما قامت شركة أكاميديا Acamedia بإنتاجها، ليتولى ساري هاني، التوزيع الموسيقي الخاص بها، كما حصلت ديچيساي DigiSay على حقوق توزيع الأغنية.

و كان مسعود، أعلن – قبل أيام – عن لقاء جماهيري مرتقب، لمناقشة منهج التعامل مع الأسئلة الوجودية، في الـ 19 من نوفمبر المقبل.

فيديو كليب أغنية “يا رحلة”..