بروتوكول تعاون بين الصحة والتضامن لفحص مرضى «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات الكشف الطبى على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك عقب توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، جاء ذلك أمس خلال مؤتمر عقد بين ممثلى الوزارتين.

وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير المجالس الطبيه المتخصصة بأن مشروع تكافل وكرامة يقدم الدعم النقدي الموجه لذوي الإعاقات الوظيفية ، مشيرا الى أن الهدف من المؤتمر هو شرح كيفية تطبيقات برنامج كرامة بين الوزارتين وكيفية فحص المرضى المستحقين للدعم المادي لمشروع كرامة .

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن المؤتمر يمتد فاعلياته ليومين بحضور الدكتور محمد شبانة أستاذ السمعيات والدكتور مازن عطية أستاذ الباطنة بالقصر العيني والدكتورة دينا عمر ممثلة عن البنك الدولي و أميرة الرفاعي ممثلة لوزارة التضامن بالاضافة الى مجموعة من أطباء ممثلين عن المجالس الطبية المتخصصة بمحافظات القاهرة ، والفيوم ، والمنيا ، وبنى سويف.

‫وأضاف ” مجاهد” أن برنامج اليوم الأول من المؤتمر، كان عن الأمراض المزمنه والاصابات السمعيه بينما برنامج عمل اليوم يتحدث عن الاعاقات البصرية.

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> ‫وأوضح أن المجالس الطبية المتخصصه التابعة لوزارة الصحة والسكان هى الجهه الوحيدة المعتمده من وزارة التضامن الاجتماعى للكشف على ذوى الاحتياجات الخاصه .