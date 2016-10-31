إجلاء ركاب طائرة أمريكية بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

قال مسئولو بمطار فورت لودرديل ” الدولى بولاية “فلوريدا” الأمريكية، أنه تم إجلاء ركاب طائرة تابعة لخطوط “سبيريت” الجوية، وذلك بعد تهديد باحتمالية وجود قنبلة على متنها .

ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية اليوم الاثنين، عن أوتمن لين، إحدى الركاب قولها، أن الطائرة كانت على وشك الإقلاع عندما صرخ رجل وقال أنه رأى راكبا يجلس بجواره يكتب رسالة نصية تفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة التى كانت متجهة إلى مطار “دالاس فورت وورث” الدولي.

وقد تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة وتفتيشهم مرة أخرى كما تم فحص الطائرة ومسحها بالكامل.