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المرصد: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص في 13 شهراً

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المرصد: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص في 13 شهراً المرصد: الطائرات الروسية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص في 13 شهراً

أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن الطائرات الروسية قتلت أكثر من 10 آلاف شخص خلال 13 شهراً من ضرباتها الجوية والصاروخية على سوريا.

ولم يذكر المرصد الجهة التى استند اليها فى توثيق هذه المعلومات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وكشف المرصد – في بيان صحافي- عن توثيق مقتل 10102 مدني ومقاتل من الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم داعش، خلال 13 شهراً من بدء الضربات الجوية الروسية على عدة محافظات سوريا، منذ فجر 30 سبتمبر (أيلول) عام 2015، وحتى أمس الأحد 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري .

وأشار المرصد إلى أن الحصيلة تضمنت مقتل 1013 طفلاً، و584 امرأة و2565 رجلاً وفتى.

ولفت إلى مقتل 2861 عنصراً من تنظيم داعش، و3079 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة وجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.

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