أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: التغطية الإعلامية لحادثي طنطا والإسكندرية لم تكن مهنية ولا مفيدة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استبدل ماء زجاجة الأطفال عدة مرات يومياً

Google+ Print
استبدل ماء زجاجة الأطفال عدة مرات يومياً استبدل ماء زجاجة الأطفال عدة مرات يومياً

أرشيف

ينصح المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر بضرورة استبدال الماء في زجاجة مياه الأطفال عدة مرات في اليوم، إذا كان يتم ملؤها من ماء الصنبور.

وأوضح خبراء المعهد أنه يلزم بالنسبة للأطفال، الذين يذهبون للمدرسة أو رياض الأطفال مصطحبين زجاجات الماء، تفريغ الزجاجة بعد الظهر وتنظيفها بالمنظف لأنه من المحتمل ألا يكون تم تبريد الزجاجة خلال اليوم، مما يجعل الماء عُرضة لتكاثر الجراثيم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويحدث هذا أيضاً بسهولة نتيجة دخول بقايا الطعام في زجاجة الماء، على سبيل المثال عند شرب الطفل من الزجاجة أثناء تناول وجبة الغذاء.

ومن حيث المبدأ، يمكن لمَن يحتفظ بالزجاجة نظيفة ملء الزجاجة لطفله من الصنبور، ومع هذا فإن الجودة الصحية لمياه الشرب تعتمد أيضاً على خطوط المياه والصنبور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا