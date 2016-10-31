استبدل ماء زجاجة الأطفال عدة مرات يومياً

ينصح المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر بضرورة استبدال الماء في زجاجة مياه الأطفال عدة مرات في اليوم، إذا كان يتم ملؤها من ماء الصنبور.

وأوضح خبراء المعهد أنه يلزم بالنسبة للأطفال، الذين يذهبون للمدرسة أو رياض الأطفال مصطحبين زجاجات الماء، تفريغ الزجاجة بعد الظهر وتنظيفها بالمنظف لأنه من المحتمل ألا يكون تم تبريد الزجاجة خلال اليوم، مما يجعل الماء عُرضة لتكاثر الجراثيم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويحدث هذا أيضاً بسهولة نتيجة دخول بقايا الطعام في زجاجة الماء، على سبيل المثال عند شرب الطفل من الزجاجة أثناء تناول وجبة الغذاء.

ومن حيث المبدأ، يمكن لمَن يحتفظ بالزجاجة نظيفة ملء الزجاجة لطفله من الصنبور، ومع هذا فإن الجودة الصحية لمياه الشرب تعتمد أيضاً على خطوط المياه والصنبور.