2.1 مليون دولار صفقات متوقعة لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في «جيتكس»

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، اليوم الإثنين، أن عدد الصفقات الاستثمارية والاتفاقيات التجارية المتوقعة لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية – التي شاركت في فعاليات الدورة الـ 36 من “أسبوع جيتكس للتكنولوجيا”، والذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي بدولة الإمارات – بلغ 2.1 مليون دولار.

وذكرت الهيئة – في بيان لها اليوم – أن الجناح الرئيسي للهيئة في المعرض شهد إعلان شركة “أوجي تيك” المصرية التوسع في السوق الخليجي، وذلك بافتتاح فرع لها في دبي في سبيل تقديم خدماتها للقطاع الحكومي والخاص في السوق الإماراتي، استكمالًا لنجاح فرعها الإقليمي الأول في قطر.

واستقطب جناح الشركات المصرية الناشئة، أعدادًا كبيرة من الزوار، وسط اهتمام واسع من نخبة من رجال الأعمال الإقليميين والدوليين وأكثر من 130 مستثمرًا جادًا، حيث بحثوا آفاق عقد سلسلة من الصفقات والشراكات الإستراتيجية وإتمام عمليات استحواذ مع الشركات المصرية المشاركة ضمن جناح “ايتيدا” المخصص للشركات الناشئة، والبالغ عددها 8 شركات.

أ ش أ