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14 ديسمبر.. بدء حجز وحدات الإسكان الاجتماعي غير المدعم في 21 محافظة

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14 ديسمبر.. بدء حجز وحدات الإسكان الاجتماعي غير المدعم في 21 محافظة 14 ديسمبر.. بدء حجز وحدات الإسكان الاجتماعي غير المدعم في 21 محافظة

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمليك – غير المدعوم نقديًا – بالمدن الجديدة والمحافظات، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، حيث يتم طرح وحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ “3 غرف وصالة” بمساحة تصل إلى 90 م2، ووحدات تُسلم خلال عام “3 غرف وصالة” بمساحة تصل إلى 95 م2.

وأضاف مدبولي – في بيان له اليوم الإثنين – أنه يتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن، والمراكز ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق الـ 7 من ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التقدم للحجز يوم الأربعاء الموافق الـ 14 من ديسمبر ولمدة شهر.

وأوضح وزير الإسكان، أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة يتم سدادها نقدًا عند التعاقد، أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

كما أوضح أن مُقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد في حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيهًا مصاريف إدارية لا ترد، يتم سدادها في أي مكتب بريد مُميكن بكافة محافظات الجمهورية.

أ ش أ

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