رئيس الوزراء: نتعامل مع ملف الدعم والإصلاحات الاقتصادية ببرنامج مصري

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على القرض قائم، مضيفًا أن الحكومة تتخذ قرارات الإصلاح منذ منتصف 2014، وفقًا للبرنامج الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة.

وأشار إسماعيل إلى أن برنامج الإصلاح “اقتصادي مصري .”

وأكد رئيس الوزراء – على هامش انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنيه مصري، ليصل رأس مال الشركة إلى 2 مليار جنيه – أن ملف الإصلاحات يتم التعامل معه ببرنامج، منها قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة .

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