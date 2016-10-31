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عاطل يستعين بشقيقته لسرقة مشغولات ذهبية من شقة صديقها بمصر القديمة

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عاطل يستعين بشقيقته لسرقة مشغولات ذهبية من شقة صديقها بمصر القديمة عاطل يستعين بشقيقته لسرقة مشغولات ذهبية من شقة صديقها بمصر القديمة

>كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم القديمة من  ضبط  "عبد الرحمن ي ع" 22 سنة، عاطل، عقب قيامه بسرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 3 خواتم ذهبية من داخل مسكن المواطن "محرم ع م" 82 سنة، بالمعاش، والمحرر بشأنها المحضر رقم 14956 لسنة 2016م جنح القسم.

 

وبمناقشته اعترف بأن شقيقته ترتبط بعلاقة صداقة بنجل المبلغ، وأنه تمكن من استخراج نسخة من مفتاح الشقة واستغل عدم تواجده واستولى على المسروقات، وتم بارشاده ضبط المسروقات لدى صاحب محل مصوغات ذهبية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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