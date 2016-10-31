اضطراب بكتيريا الأمعاء يسبب الالتهابات المعوية والربو والبدانة

ذكر البروفسور الفرنسى جيرار ايبرى مدير وحدة الجهاز المناعى فى معهد "باستير" الفرنسى، أن هناك علاقة بين البكتريا بالأمعاء التى تعيش فى الأمعاء وتطور الجهاز المناعى فهى تعد بمثابة عضو منفصل أو الجينوم الثانى فى الجسم، حيث أثبتت العديد من الدراسات أهمية هذه البكتيريا المعوية على صحة الإنسان وأن اضطرابها يسبب أمراض الالتهابات المعوية والربو والبدانة.

وأشار جيرار ايبرى إلى أن البكتيريا الضعيفة لدى الأطفال حتى سن الـ3 سنوات، والتى يتم معالجتها بالمضادات الحيوية تزيد من حساسية هؤلاء الأطفال، كما أن هناك علاقة بين هذه الجرثومة والمخ وفى حالة اضطرابها تؤدى إلى اضطرابات فى المزاج وبعض الأمراض النفسية مثل التوحد و"الشيزوفرنيا".

ويركز البروفسور الفرنسى على دراسة هذه الجرثومة المعوية لتحسين صحة الإنسان وعلاجه من بعض الأمراض المنتشرة حاليا مثل الربو والبدانة والاكتئاب والالتهابات.