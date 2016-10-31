«البريد»: 531% قفزة في فائض الميزانية للعام المالي 2015 / 2016 مسجلا مليارا و41 مليون جنيه

قفز فائض الميزانية للهيئة القومية للبريد بنسبة 531 في المائة بمقدار 876 مليون جنيه مسجلا مليارا و41 مليون جنيه خلال العام المالي الممتد من 30 يونيو 2015 وحتى الأول من يوليو 2016 ، وذلك مقابل 165 مليون جنيه في العام المالي السابق عليه.

وقال المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، في بيان له اليوم، إن مؤشر النتائج للربع الأول من العام المالي الحالي – الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى 30 سبتمبر 2016 – بلغ 700 مليون جنيه ، مؤكدا عزم الهيئة على المضي قدما في طريق التميز والاحتراف.

وأضاف ان الإستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث أنظمة الإنذار ومقاومة الحريق وكاميرات مراقبة مرتبطة مركزيا بمركز بيانات الهيئة الرئيسي يتم إدارتها بأنظمة النداء الآلي المركزية لتقدم مختلف الخدمات للعملاء كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء و تقليل التكاليف التشغيلية مما أدي الي تعظيم الإيرادات وتحقيق أعلى فائض في تاريخ الهيئة على الإطلاق.

وأشار إلى أن الهيئة القومية للبريد نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات علي أرض الواقع خلال العام الماضي وأن ما حققته من نجاح خلال الفترة الماضية يعتبر إنجازا غير مسبوق وهو نتاج خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لاحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد تواجدها بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة.

وأوضح الصغير ان تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والإستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة العمليات التشغيلية أدوا إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها كما ان الإستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين ، كل ذلك كان له عظيم الأثر في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري حيث تم التعاقد مع مجموعة كبيرة من البنوك والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة وتم استرداد ثقة العملاء و الحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري.