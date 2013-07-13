إذا كنت تعانى من انخفاض ضغط الدم فاحذر "الكركديه" بعد السحور

يعتاد بعض المصريين الإكثار من شرب الكركديه فى شهر رمضان بعد الإفطار للتغلب على عطش يوم طويل من الصيام فهل هذه العادة صحية أم تعرض الجسم لبعض المخاطر؟

يقول الدكتور خالد مصيلحى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية يجب التعرف على الكركديه بصورة أوضح وأشمل ونقترب أكثر من مواده الفعاله فالكركديه المعروف باللاتينية باسم (Hibiscus sabdarriffa) شجيرة ذات أزهار حمراء والجزء المستعمل منها كمشروب هو السبلات (الأوراق) التى تحيط بالزهرة وتكتسى باللون الأحمر الداكن أو الفاتح بعد تجفيفها.

وأحدث الدراسات والأبحاث فى المكسيك أثبتت بعد تجربة الخلاصة المائية لنبات الكركديه الذى يحتوى على نسبة من المادة الفعالة التى تسمى انثوسيانين والمسئولة عن اللون الأحمر للكركديه، وقد أجريت هذه الدراسه على فئران تجارب سليمة وأخرى مصابة بالسمنة المفرطة وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن خلاصة الكركديه المائية أسهمت بطريقة ملحوظه فى تقليل وزن الفئران المصابه بالسمنة.

كما أكدت دراسة أخرى فى عام 2012 قدرة خلاصة الكركديه المائيه فى إدرار البول وتقليل نسبة الصوديوم مما يكون له تأثير ايجابى فى خفض ضغط الدم المرتفع.

وفى مارس 2013 أجريت دراسة بولاية أريزونا الأمريكية أثبتت قدرة المواد الفينوليه فى الكركديه على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الضارة بالدم، كما أن هذه المواد البوليفينوليه لها تأثير إيجابى فى حماية ووقاية خلايا الجسم من التلف والوقاية من الأورام السرطانية.

ونظرا لقدرة صبغة الأنثوسيانين على تغيير لونها تبعا لحامضية أو قلوية الوسط المذابة فيه فقد أصبحت بديلا طبيعيا لصبغات الشعر وتلوينه بعدة درجات ويستخدم كصبغة ملونة طبيعية فى الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

ونحذر الفئات التى تعشق الكركديه ويعانون من ضغط الدم المنخفض لأنه سيزيد من انخفاض ضغط الدم ونظرا لقدرته فى خفض ضغط الدم يفضل عدم تناول كميات كبيرة منه خاصة بعد السحور حتى لا يتسبب فى هبوط فى ضغط الدم والكسل خلال فترة الصيام كما أن الكركديه محظور استخدامه للحوامل والمرضعات كما أن كثرة تناول الكركديه قد يكون سببا فى تكوين بعض حصوات الكلى نظرا لاحتوائه على نسبة من أملاح الأوكسالات لذلك لا ينصح بتخزين الكركديه المحضر أكثر من 24 ساعة حتى لا يحدث ترسيب لأملاح الأوكسالات مما يضر بالكلى.