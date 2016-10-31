الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بالضفة والقدس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 11 فلسطينيا، اليوم الاثنين، خلال عمليات دهم في القدس ومدن عدة بالضفة الغربية، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

في غضون ذلك، اقتحم أكثر من ألف مستوطن بحراسة الجيش الإسرائيلي، بلدة كفل حارس شرقي سلفيت، وأدوا طقوسا دينية عند ما يعرف “مقام يهوشع بن نون” في البلدة.

وقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي، الأحد، بعدما حاول دهس ضباط في منطقة بيت أمر قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات أسفرت عن مقتل 236 فلسطينيا و36 إسرائيليا منذ مطلع أكتوبر 2015، كما تفيد حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس”.