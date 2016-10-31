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إحالة استئناف أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية إلى دائرة أخرى

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إحالة استئناف أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية إلى دائرة أخرى إحالة استئناف أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء المطرية إلى دائرة أخرى

تعبيرية

أحالت محكمة جُنح مستأنف المطرية، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، الاستئناف المُقدم من 9 أمناء شرطة – مخلي سبيلهم – في اتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام على حكم حبسهم 3 سنوات إلى الدائرة الثامنة، لوجود قاضي لأول درجة في تشكيل هيئة المحكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت محكمة جُنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر، أصدرت – سبتمبر الماض – قرارًا بحبس 9 أمناء من قسم شرطة المطرية، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام 3 سنوات .

وجاء في قرار الإحالة – الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي – أن أمناء الشرطة: “محمد محمد رضوان، حسام أحمد علي، محمود محمد عطية محمود، السيد أحمد عبد الحميد، أسامة رضا محمد، محمد إبراهيم أحمد، يحيى إسماعيل عبد العزيز، عبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد”، قاموا في يوم 28 يناير الماضي بالقبض على الأطباء أحمد السيد عبد الله، مؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب في أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة نشأ عنها جرح احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم أفرادًا بقسم شرطة المطرية، استعملوا القسوة مع المجني عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصابات اعتمادًا على سلطات وظيفتهم، كما قام المتهمان الأول والثاني بإهانة الأطباء وجميع العاملين بمستشفى المطرية بالقول.

 

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